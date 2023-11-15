"القاهرة الإخبارية": شحنة الوقود التي دخلت غزة اليوم لن توجه للمستشفيات

كشفت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن حمولة شاحنة الوقود التي دخلت من معبر رفح البري إلى قطاع غزة تابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أنها لن توجه المستشفيات، بل لتشغيل سيارت الأونروا.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.

كانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.