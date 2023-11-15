الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة اصداره الثالث لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2023.

وأضاف الجيزاوى أن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالفئة الـ(61-70) ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية وهم (مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، اليمن، الصومال، ليبيا)، كما تم إدراج 106 مؤسسة أخرى بحالة "مراسل"، كما احتلت الجامعة محليًا المركز الـ (13) مع جامعتي سوهاج والجامعة البريطانية، على مستوى 37 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

تصنيف التايمز البريطاني

وأشار الجيزاوي إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

كما أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية موسعة داخل عدد من المراكز والوحدات التعليمية بالجامعة.

واستهل الدكتور تامر سمير جولته بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" وذلك لبحث سبل التعاون مع مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة.

يذكر أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات نصف العام لكلية العلاج الطبيعي بمركز الإختبارات الإلكترونية، للاطمئنان على سير الامتحانات بالمركز والتأكد من توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الاختبارات الإلكترونية.

كما شملت الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية داخل الاستديو التعليمي بالجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي المتابعة الدورية والمستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

جامعة بنها تصنيف التايمز التعليم العالي التايمز البريطانية ناصر الجيزاوى

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