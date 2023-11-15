المنسق الأممي للإغاثة: حماية المرضى والأطقم الطبية بغزة يجب أن تعلو فوق أي اعتبار آخر

أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الأممي للإغاثة، مارتن غريفيث، عن فزعه من تقارير الهجمات العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة.

وأكد المنسق الأممي للإغاثة، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، ضرورة حماية المرضى والأطقم الطبية والمدنيين في غزة، مؤكدًا أن حمايتهم يجب أن تعلو فوق أي اعتبار آخر.

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.

وتتمركز دبابات الاحتلال على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفًا وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.