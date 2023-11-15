بالتزامن مع زيارة القصير.. "تصديري الحاصلات": الصين أكبر سوق للموالح المصرية

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن العلاقات المصرية الصينيه تشهد علاقة قوية في العديد من المجالات خاصة في الصادرات المصرية للصين، لافتا إلى أن تعتبر الصين من اهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خاصة الموالح، حيث أنها تعتبر من أكبرى الدول التي تستقبل (الموالح المصرية).

وأوضح النجار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السوق الصيني سيستقبل كميات كبيرة من العنب المصري خلال 2024 للمرة الأولى، مؤكدا أن تواجد المنتاجات المصرية بالسوق الصينية يدل على جودتها وقدرتها التنافسية عالميا.

العنب يتصدر صادارت مصر إلى الصين 2024

وأضاف النجار أن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 20%، حيث أن المنتجات المصرية تشهد إقبالا كبيرًا من المستهلك الصينى نتيجة جودتها العالية، مشيرًا إلى أن صادرات مصرية من الحاصلات الزراعية شهدت طفرة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وهناك أسواق جديدة فتحت أبوابها أمام منتجاتنا.

يذكر أنه قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.