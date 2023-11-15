الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالتزامن مع زيارة القصير.. "تصديري الحاصلات": الصين أكبر سوق للموالح المصرية

هشام النجار
هشام النجار

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن العلاقات المصرية الصينيه تشهد علاقة قوية في العديد من المجالات خاصة في الصادرات المصرية للصين، لافتا إلى أن تعتبر الصين من اهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خاصة الموالح، حيث أنها تعتبر من أكبرى الدول التي تستقبل (الموالح المصرية).

وأوضح النجار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السوق الصيني سيستقبل كميات كبيرة من العنب المصري خلال 2024 للمرة الأولى، مؤكدا أن تواجد المنتاجات المصرية بالسوق الصينية يدل على جودتها وقدرتها التنافسية عالميا.

العنب يتصدر صادارت مصر إلى الصين 2024

وأضاف النجار أن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 20%، حيث أن المنتجات المصرية تشهد إقبالا كبيرًا من المستهلك الصينى نتيجة جودتها العالية، مشيرًا إلى أن صادرات مصرية من الحاصلات الزراعية شهدت طفرة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وهناك أسواق جديدة فتحت أبوابها أمام منتجاتنا. 

يذكر أنه قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين  13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.

نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية التصديري للحاصلات الزراعية العلاقات المصرية الصادرات المصرية الموالح الصين

مواد متعلقة

"الحاصلات الزراعية": ما حدث من ارتفاع لأسعار البصل ليس مربوطًا بالتصدير

"الحاصلات الزراعية" يكشف سبب تأجيل قرار حظر تصدير البصل

"الحاصلات الزراعية": وقف تصدير البصل فى صالح المستهلك ويمنع الاحتكار فى السوق

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

"شوبير" يكشف أسباب فسخ نادى فاركو عقد عمرو وردة (فيديو)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية": عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد تفريغها فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل!

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلي

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء