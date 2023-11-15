الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

النيابة الادارية
النيابة الادارية

تواصل النيابة الإدارية التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023:-
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية كليات الحقوق والشريعة الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية كلية الشرطة

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