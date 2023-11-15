الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

أصيب 3 مواطنين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق "سمسطا ـ الشيخ عابد"، جنوب غرب محافظة بني سويف.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية نارية في المسافة بين مدينة سمسطا وقرية الشيخ عابد جنوب غرب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 شباب، بإصابات مختلفة.

دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارتين إسعاف إلى الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفى سمسطا المركزي.

 واستقبل مستشفى سمسطا 3 مواطنين مصابين باصابات  متنوعة باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

حادث انقلاب ب دراجة نارية محافظة بني سويف المستشفى غرفة عمليات مدينة سمسطا

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