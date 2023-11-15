"الصليب الأحمر": نتواصل مع جميع الأطراف لمنع وقوع كارثة بمجمع الشفاء

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتفقد التدابير الأمنية التي تمكها من أداء دورها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع جميع الأطراف لمنع وقوع كارثة بمجمع الشفاء، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، إن الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسية.

وأضاف "مهنا"، أنه من المستحيل أداء المهام الإنسانية في ظروف القطاع الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع.