الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصليب الأحمر": نتواصل مع جميع الأطراف لمنع وقوع كارثة بمجمع الشفاء

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتفقد التدابير الأمنية التي تمكها من أداء دورها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع جميع الأطراف لمنع وقوع كارثة بمجمع الشفاء، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، إن الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسية.

وأضاف "مهنا"، أنه من المستحيل أداء المهام الإنسانية في ظروف القطاع الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع.

جنوب غزة قطاع غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة

مواد متعلقة

وصول الطواقم الطبية والمرضى من مستشفى القدس إلى خان يونس

جيش الاحتلال يقتحم مبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء بغزة

يونيسف: إسرائيل قتلت 4600 طفل حتى الآن

الاحتلال يطالب مدير مستشفى الشفاء بالامتثال لأوامره.. والأخير يرفض

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل عسكريين اثنين من قواته فى معارك شمال غزة

القاهرة الإخبارية: انتشار مكثف للدبابات والجرافات الإسرائيلية فى ساحة مستشفى الشفاء

دبلوماسى سابق: إجراءات إسرائيل هى التى تعوق وتؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين

مستشار الرئيس الفلسطينى عن إجلاء سكان غزة: وزير مالية الاحتلال إرهابى متطرف

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

عاجل.. بعد التهديد باقتحامه.. الاحتلال يقطع الكهرباء والاتصالات عن مستشفى الشفاء

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. اليوم.. وزارة التضامن تصرف مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب