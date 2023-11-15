الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صاحبة السعادة" يعرض فيديو مؤثر لصانع المحتوى عمر ميجو عن جرائم إسرائيل فى غزة

صانع المحتوى المصري
صانع المحتوى المصري عمر ميجو

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc، فيديو لصانع المحتوى المصري، عمر ميجو، الذي خاطب فيه المجتمعات الغربية باللغة الإنجليزية وندد بمجازر الإحتلال الإسرائيلي ووحشيته  في غزة. 

 

أتعرفون لقد لاحظت شيئًا، في الإعلام الغربي لا أحد يتكلم عن الفلسطينيين، سأخبركم الحقيقة، ما يقرب من 10 آلاف ماتوا في غزة، وأصيب 23 ألف شخص، من بينهم 3800 طفلًا، و2500 امرأة.. ما كل هذه الأرقام؟ إنهم أناس حقيقيون، عوني.. طفل عمره 12 عامًا، كان يحلم أن يكون مشهورًا على الإنترنت مثلي تمامًا، مات إثر غارة جوية إسرائيلية.. ما التهديد الذي كان يشكله؟ وأكثر من 30 صحفي تم استهدافهم وقتلهم، وإذا لم يقتلوا، فقد قتلت عائلاتهم بأكملها، وأكثر من 50 طبيبًا بشريًا وطبيب أسنان وطالب بكلية الطب قتلوا من قبل القوات الإسرائيلية.. أي جيش هذا الذي يستهدف المستشفيات؟ أي جيش هذا الذي يقصف المساجد والكنائس؟  لا أدري ماذا أقول.. إنهم يريدون إبادة الفلسطينيين والإستيلاء على أراضيهم".

 

وقال صانع المحتوى، عمر ميجو: "إن صناعة الفيديوهات على السوشيال ميديا تمثل عملي الرئيسي، حيث أنه في كل يوم على مدار الـ 24 ساعة أقوم بصناعة الفيديوهات ونشرها على السوشيال ميديا، لأنها تمثل مصدر دخلي، لكن في ظل الأحداث التي تمر بها غزة لم أستطع أن أقدم أي محتوى ترفيهي أو فكاهي أو أي من الفيديوهات التي كنت أقدمها قبل الأحداث". 

 

وتابع: "أستيقظ وأتابع الأخبار مثل بقية الناس، وهذا أقل شيء يمكن أن أقدمه، وهو أن أصنع فيديوهات باللغة الإنجليزية حتى نكشف للعالم حقيقة ما يحدث في غزة".

صانع المحتوى عمر ميجو أحداث غزة مجازر إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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