الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"استطاعت بفيديوهاتها كشف مجازر الاحتلال".. من هى فرح الكردى؟

مجازر الاحتلال
مجازر الاحتلال

قالت الإنفلونسر فرح الكردي، إنها صانعة محتوى، درست إعلام إنجليزي في جامعة القاهرة، ثم سافرت إلى أمريكا من أجل دراسة digital storytelling، أي دراسة القصة منذ بدء تاريخ القصص وبناء القصة وكيفية حكايتها، ومن ثم كيفية تطوير القصة وعرضها على الناس من خلال السوشيال ميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وأضافت فرح الكردي، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc: “في بداياتي على السوشيال ميديا لم يكن يوجد صانعو محتوى يقدمون قصصا خاصة على تيك توك”، لافتة إلى أن أغلب المحتوى على تيك توك كان محتوى رقص وغناء، ولم يكن يوجد محتوى تعليمي. 

وتابعت: “هذا ما أقدمه هو صناعة المحتوى الذي يعتبر أكثر شيء أحبه، وأشعر من خلاله أنني أقوم بتوعية الناس وأخبرهم بما يحدث في العالم”. 

وتابعت: “في أول بدء الحرب على غزة لم أكن في مصر وقتها، كنت مسافرة لحضور برامج عن الذكاء الاصطناعي، وبمجرد معرفتي بالأحداث، قررت عمل شيء لتوعية الناس، وكان سلاحي هو السوشيال ميديا، من خلالها أستطيع إيصال صوت غزة، خاصة وأن هذه الحرب مختلفة تمامًا، حيث يوجد صحفيون على أرض الواقع يصورون لنا ما يحدث لحظة بلحظة، وبالتالي كان لابد لي كصانعة محتوى أن يكون لي وجود وأن أبين للمتابعين في مصر والعالم ما يحدث انتهاكات ومجازر في غزة”.

مجازر اسرائيل في غزة الإحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى فلسطين فرح الكردي

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