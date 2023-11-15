الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال 72 ساعة

المحتجزين لدى حماس
المحتجزين لدى حماس

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل أن مسؤول إسرائيلي قال إن صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، مضيفًا أنه تم إحراز تقدم بشأن صفقة المحتجزين ومجلس الوزراء الحربي سيجتمع الليلة لبحثها.

تفاصيل زيارة رئيس الشاباك لمصر اليوم

وقالت "القاهرة الإخبارية" إن زيارة رونين بار، رئيس الشاباك للقاهرة كانت تهدف إلى تمهيد الطريق أمام اتمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين وأن الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين.

رونين بار، وصل إلى القاهرة مساء اليوم، ليجري مباحثات مع مسئولين مصريين، حسب مصادر رسمية.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن زيارة رئيس الشاباك لمصر تقتصر على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وملف تبادل الأسرى.

القاهرة الإخبارية مسئول إسرائيلي صفقة إطلاق سراح المحتجزين يومين أو ثلاثة مجلس الوزراء الحربي زيارة رئيس الشاباك لمصر تبادل الأسرى

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