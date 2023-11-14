مدير مجمع الشفاء عن ادعاء الاحتلال وجود ممرات لحماس أسفل المستشفى: "كذب"

رد الدكتور محمد أبوسلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، على ادعاء الاحتلال الإسرائيلي وجود ممر لحماس أسفل المستشفى مؤكدًا أن هذا كذب، داعيًا الجهات الدولية من الصليب الأحمر أو أي جهة بتفتيش المجمع وفي حال وجدوا شيئًا فليقوموا بقصفه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجمع عمل به أطباء من أمريكا وأوروبا فكيف يأتون ويعملون به إذا كان به ما يقوله الاحتلال، مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية كلهم يأتون ويجتمعون بالمجمع، كما أن من أشرف على بناء جميع الأقسام بالمستشفى هي منظمات دولية وكلهم يعرفون كل شبر بالمستشفى.

الاحتلال يريد قطع العون الطبي عن الفلسطينيين

وأكد أن الاحتلال يكذب ويريد أن يتم قطع الخدمة عن المستشفى بعد أن قطع عن المواطنين الطعام والشراب والماء واليوم يريد قطع العون الطبي عنهم ليجبرهم على التهجير.