الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مجمع الشفاء عن ادعاء الاحتلال وجود ممرات لحماس أسفل المستشفى: "كذب"

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو سلمية

رد الدكتور محمد أبوسلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، على ادعاء الاحتلال الإسرائيلي وجود ممر لحماس أسفل المستشفى مؤكدًا أن هذا كذب، داعيًا الجهات الدولية من الصليب الأحمر أو أي جهة بتفتيش المجمع وفي حال وجدوا شيئًا فليقوموا بقصفه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجمع عمل به أطباء من أمريكا وأوروبا فكيف يأتون ويعملون به إذا كان به ما يقوله الاحتلال، مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية كلهم يأتون ويجتمعون بالمجمع، كما أن من أشرف على بناء جميع الأقسام بالمستشفى هي منظمات دولية وكلهم يعرفون كل شبر بالمستشفى.

الاحتلال يريد قطع العون الطبي عن الفلسطينيين

وأكد أن الاحتلال يكذب ويريد أن يتم قطع الخدمة عن المستشفى بعد أن قطع عن المواطنين الطعام والشراب والماء واليوم يريد قطع العون الطبي عنهم ليجبرهم على التهجير.

مدير مجمع الشفاء الإحتلال الإسرائيلي ممر لحماس كذب قطع العون الطبي الاحتلال الفلسطينيين التهجير

مواد متعلقة

مراسل "الغد الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلى تنوى اقتحام مجمع الشفاء الطبى

مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: حديث إسرائيل عن وجود ممرات آمنة أكذوبة

مجمع الشفاء الطبى بغزة: محاصرون بالطائرات والدبابات والجثث تعفنت فى كل مكان

قصف مدفعى لقوات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبى

الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبى واستهداف مستشفيى القدس والنصر

وفا: الاحتلال الإسرائيلى يواصل غاراته المكثفة على محيط مجمع الشفاء الطبى فى مدينة غزة

آليات الاحتلال الإسرائيلى تطبق الحصار على مجمع "الشفاء" الطبى وتستهدفه بشكل مباشر

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم