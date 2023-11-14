الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيقاف جيرو مباراتين في الكالتشيو بعد طرده أمام ليتشي

جيرو
جيرو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان مباراتين، عقب طرده أمام ليتشي في الكالتشيو.

وكان المهاجم المخضرم صاحب الـ 36 عامًا افتتح التسجيل لميلان الذي فرّط بتقدمه بهدفين أمام ليتشي في عقر داره ليخرج متعادلًا 2-2، السبت الماضي.

في الوقت بدل الضائع تلقى جيرو بطاقتين صفراوين متتاليتين (د90+3)، الأولى لاعتراضه على قرارات حكم المباراة، والثانية بسبب "عبارات مهينة للحكم"، حسب ما أشارت رابطة الدوري.

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي في بيانها: "بعد قرارات القاضي الرياضي، سيتم استبعاد أوليفييه جيرو لاعب ميلان لجولتين من الدوري".

ويفتقد ميلان صاحب المركز الثالث في الدوري برصيد 23 نقطة متأخرًا بفارق 8 نقاط عن جاره اللدود إنتر المتصدر لخدمات أفضل هداف في صفوفه (7 أهداف منذ بداية الموسم) في مباراتيه المقبلتين أمام فيورنتينا في 25 الشهر الحالي، وفروزينوني في 2 ديسمبر المقبل.

فرض ليتشي  التعادل 2 -2 على ضيفه ميلان  السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفيه جيرو في الدقيقة 28 ولاعب الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 35.

لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدف عن طريق نيكولا سانسوني في الدقيقة 66 والزامبي لاميك باندا في الدقيقة 70. وفي الوقت بدل الضائع من تعرض أوليفييه جيرو مهاجم ميلان للطرد.

وواصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي حيث فشل في تحقيق أي انتصار في أخر أربع مباريات، إذ خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي في الجولات الثلاث الماضية.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مقابل 14 نقطة لليتشي في المركز الثالث عشر.

رابطة الدوري الإيطالي الدورى الايطالى أوليفييه جيرو جيرو ليتشي

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