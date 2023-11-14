"المتحدة": جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية خير مثال لحقوق الإنسان

أدان الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منظمات حقوق الإنسان وما تتعمده من تبني الصمت تجاه مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، متسائلًا: “أين منظمات حقوق الإنسان التي دائمًا كانت تقول لنا إن مصر لا بدوأن تتبع أساليب دولية في حقوق الإنسان”، معقبًا نحن الآن لا نرى هذا الكلام على أرض غزة والأراضي الفلسطينية كلها.

وتساءل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة Dmc، هل حكومات الشعوب المتضامنة من الأمريكان والأوروبيين، مع الشعب الفلسطيني وتندد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين، لا ترى ذلك؟ هل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لا ترى كل هذا؟، معقبًا: "اليوم بقدر حزني على ما يحدث في غزة، بقدر فخري أني مواطن مصري وأنتمي للقيادة السياسية الحالية".

وأكد أن ما تبذله مصر من جهود تجاه القضية الفلسطينية هو مثال حقيقي لحقوق الإنسان، معقبًا: "مصر تحرص على جلب المصابين من أهالي غزة من مستشفى الشفاء غير القادرين على العلاج، لعلاجهم في مستشفى العريش، وتحرص على الإتيان بأهالي المصابين حتى يكونوا بجوارهم لمراعاتهم أثناء علاجهم، وتحرص على إدخال المساعدات لغزة، وهى ليست مساعدات وإنما مشاركات للشعب الفلسطيني، لأن المصريين والفلسطينيين شعب واحد، فكلنا نمتلك الحمية على بعضنا".