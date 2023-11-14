لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ببساطة، جواب السؤال هو حاجتنا في المنطقة والإقليم والعالم اليوم، لتعريف المجتمع الدولي، بلادنا العربية والإسلامية والشباب، وحتى أهلنا في فلسطين المحتلة بالحقيقة وما هي الآفاق للدخول في حل ووقف الحرب على غزة وتحقيق السلام والأمن

فعلا،.. في عدد صحيفة الواشنطن بوست،الصادر يوم الأربعاء، كتب الملك عبدالله الثاني مقالة، ركزت على حقائق اساسية من واقع أزمة الحرب على غزة،

الحقيقة الأولى:

"لا شك بأن سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، فهم يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، فقد شهدوا حصول ذلك مع العديد من الفلسطينيين من قبلهم وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع".

الحقيقة الثانية:

أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الحقيقة الثالثة:

أن على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها.

الحقيقة الرابعة:

أن آلاف الضحايا خلال ما يزيد عن شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة، متسائلا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟"

الحقيقة الخامسة:

دعا الملك عبدالله الثاني إلى احترام المبادئ الإنسانية "قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا".

الحقيقة السادسة:

أن العائلات في غزة التي يتم قصفها وإخراجها من منازلها بلا مكان تحتمي فيه هي ضحايا عقاب جماعي، فلم يعد هناك مكان آمن بعد الآن، لا مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة.

الحقيقة السابعة:

أن القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب في سلوك طريق السلام على أساس حل الدولتين لن تكون قادرة على توفير الأمن الذي يحتاجه شعبها.

الحقيقة الثامنة:

لا يمكن للإسرائيليين الاعتقاد بأن الحلول الأمنية وحدها ستضمن سلامتهم واستمرارهم في حياتهم كالمعتاد، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم.

الحقيقة التاسعة:

.. و"مع غياب أفق سياسي، لن يكون هناك مستقبل من السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء."

الحقيقة العاشرة:

أن مسؤوليتنا في الوقت الحالي لا تنحصر فقط بفرض التدخل الإنساني وإنهاء الحرب المروعة، بل بالاعتراف أيضا بأن المسار الحالي هو ليس مسارا ينتصر فيه أي طرف.

تحذيرات وتنبيهات

.. ومع هذه الحقائق التي تضمنها المقال، حذر ملك الأردن، من بقاء الوضع كما هو عليه خلال الأيام المقبلة، فإن من شأن ذلك أن يدفع بحرب مستمرة من السرديات المتناقضة حول من يحق له أن يكره أكثر ويقتل أكثر، وسيزداد التطرف والانتقام والاضطهاد، ليس في المنطقة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

.. هنا دعا الملك عبدالله الثاني إلى أن تكون "الأولوية" الآن، هي بذل جهد دولي متضافر لتطوير بنية إقليمية للسلام والأمن والازدهار، مبنية على السلام الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

.. وفي ذات الوقت، قال الملك في مقالته؛ متسائلا: إن كانت هناك بدائل واقعية لحل الدولتين(؟!) "من الصعب أن نتصور أيا منها:

- فإن حل الدولة الواحدة من شأنه أن يجبر هوية إسرائيل على استيعاب الهويات الوطنية المتنافسة، -.. وحل اللادولة من شأنه أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم وكرامتهم."

.. وبما عرف عن فكر وتسامح وتنوير وقيادة سياسية، خاطب الملك عبدالله الثاني، قادة المجتمع الدولي:"على القادة الذين يتمتعون بحس من المسؤولية العمل لتحقيق النتائج بدءا من الآن. ولن يكون هذا العمل سهلا، لكنه ضروري. فليس هناك نصر في المذبحة التي نشهدها، ولن ينتصر أحد إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم ودولتهم. وهذا فقط سيكون بمثابة نصر حقيقي للسلام، للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وسيكون أيضا، أكثر من أي شيء آخر، انتصارا لإنسانيتنا المشتركة.

وثيقة:النص الكامل المقال الملك عبدالله الثاني الذي نشر في صحيفة الواشنطن بوست، الأربعاء ١٤/١١/٢٠٢٤

رأي ملك الأردن: حل الدولتين سيكون انتصارا لإنسانيتنا المشتركة

بقلم:عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

لأكثر من شهر الآن، ظلت الحرب في غزة تقسم العالم، مع تفاقم الانقسام العميق بسبب المشاعر الشديدة. هناك روايتين، فلسطينية وإسرائيلية، تؤلب المتظاهرين ووسائل الإعلام والأديان والشعوب والمناطق ضد بعضها البعض. وفي هذه العملية تحول الوضوح الأخلاقي الذي ينبغي علينا أن نتقاسمه بشأن القيم الإنسانية الأساسية إلى ارتباك أخلاقي.

لذلك دعونا نبدأ ببعض الحقائق الأساسية. والحقيقة هي أن آلاف الضحايا في جميع أنحاء إسرائيل وغزة والضفة الغربية كانوا في غالبيتهم الساحقة من المدنيين. في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أصيبت إسرائيل بصدمة عميقة بسبب مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي، بما في ذلك النساء والأطفال، على يد حماس. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 11 ألف فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على غزة. ويلقى آلاف الأطفال حتفهم تحت أنقاض المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة. وباسم إنسانيتنا المشتركة، كيف يمكن قبول مثل هذه الأعمال الوحشية وجرائم القتل؟

إن المعاناة الإنسانية والتوترات العالمية التي نعيشها اليوم تحثنا على الالتزام بمعايير الإنسانية قبل أن نصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي للجميع.

ويتحمل الزعماء في كل مكان مسؤولية مواجهة الواقع الكامل لهذه الأزمة، رغم قبحها. ولن نتمكن من تغيير الاتجاه المتزايد الخطورة لعالمنا إلا من خلال ربط أنفسنا بالحقائق الملموسة التي أوصلتنا إلى هذه النقطة.

ويبدأ الأمر بالاعتراف بواجبنا ليس فقط في فرض التدخل الإنساني ووضع حد لهذه الحرب الفظيعة، ولكن أيضًا الاعتراف بأن المسار الحالي ليس طريقًا إلى النصر لأي شخص - وبالتأكيد ليس طريقًا يسترشد بالوضوح الأخلاقي.

لا أستطيع إلا أن أصدق أن الفلسطينيين والإسرائيليين يريدون نفس الأشياء. إنهم ليسوا وحوشا. إنهم لا يعشقون البؤس والموت. للفلسطينيين، مثلهم مثل الإسرائيليين، الحق في حياة كريمة وأمن واحترام، في دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.

… ومع ذلك، وعلى مدى ما يقرب من عشرين عاما، أدت الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إسرائيل إلى تقويض عملية السلام واستهزاء باتفاقات أوسلو، التي وعدت بحل الدولتين الذي يحقق السلام والأمن لكلا الجانبين. وبدلًا من ذلك، تم تقسيم الأراضي الفلسطينية، خطوة بخطوة، وخلافًا للقانون الدولي، إلى جيوب صغيرة منفصلة. وضاعفت إسرائيل "مستوطناتها" ثلاث مرات على الأراضي التي اعترفت الاتفاقات بأنها جزء من الدولة الفلسطينية. لقد تم طرد المقدسيين من منازلهم.

وتعرضت الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية للهجوم ومضايقة المصلين. والآن، تم تهجير 60% من سكان غزة المحاصرين البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني.

إن العائلات الغزية التي يتم قصفها وإخراجها من منازلها هي ضحايا هذا العقاب الجماعي، ولا يوجد لها مكان تلجأ إليه. لم يعد هناك مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة آمنًا بعد الآن. ولا يخطئن أحد، فإن سكان غزة لن يتركوا منازلهم لأن منشورًا أو رسالة نصية تأمرهم بذلك. إنهم يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم: لقد رأوا ذلك يحدث لأمواج وأمواج من زملائهم الفلسطينيين وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع.

والواقع أن "خروج" إسرائيل من غزة قبل ثمانية عشر عامًا لم يكن مساهمة في حل الدولتين، بل كان بمثابة استباق لأي حل من هذا القبيل. لقد أنتج هذا الانقسام الدائم الذي حرم الدولة الفلسطينية من خلال حرمانه من شريك فلسطيني واحد.

إن القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب في سلوك طريق السلام على أساس حل الدولتين لن تكون قادرة على توفير الأمن الذي يحتاج إليه شعبها.

ولا يستطيع الإسرائيليون أن يستمروا في حياتهم كالمعتاد، متوقعين أن الحلول الأمنية وحدها تضمن سلامتهم، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم. ومع غياب الأفق السياسي، فإن الوعد بمستقبل سلمي سوف يغيب عن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

هل هناك أي بدائل واقعية لحل الدولتين؟ فمن الصعب أن نتصور أي. إن حل الدولة الواحدة من شأنه أن يجبر هوية إسرائيل على استيعاب الهويات الوطنية المتنافسة. إن حل اللادولة من شأنه أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم وكرامتهم.

إذا استمر الوضع الراهن، فإن الأيام المقبلة ستكون مدفوعة بحرب مستمرة من الروايات حول من يحق له أن يكره أكثر ويقتل أكثر. وسوف تحاول الأجندات والأيديولوجيات السياسية الشريرة استغلال الدين. إن التطرف والانتقام والاضطهاد سوف يتعمق ليس في المنطقة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم أيضا.

وما سيحدث بعد ذلك سيكون نقطة تحول للعالم كله. إن بذل جهد دولي متضافر لتطوير بنية إقليمية للسلام والأمن والازدهار، مبنية على السلام الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، يشكل أولوية.

والأمر متروك للقادة المسؤولين لتحقيق النتائج، بدءًا من الآن. ولن يكون هذا العمل سهلا، ولكنه ضروري. ليس هناك نصر في المذبحة التي تتكشف. ولن ينتصر أحد إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم ودولتهم. وهذا وحده سيكون بمثابة نصر حقيقي للسلام، للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وهذا سيكون، أكثر من أي شيء آخر، انتصارا لإنسانيتنا المشتركة.