الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية تُحيي حفلًا على مسرح سيد درويش

فرقة عبدالحليم نويرة
فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية

تستعد فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية لإحياء حفلًا غنائيًا بقيادة المايسترو صلاح الغباشي وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري وذلك على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ويحيي الحفل عدد من مطربي الفرقة وهم كل من المطربة رحاب عمر والمطربة أميرة أحمد، والمطربة نهاد فتحي، والمطرب مصطفى النجدى، والمطرب محمود عبد الحميد، والمطرب تامر عبد النبي.

 

شروط حضور حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية

ووضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عددً من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر اخرى
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه وإستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير خلال الحفل.


أسعار تذاكر حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية

وطرحت دار الأوبر المصرية تذاكر حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية عبر موقع تذكرتي وقسمت التذاكر للجمهور إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي: 

  • الفئة الأولى بملغ 260 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 210 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة والرابعة بمبلغ 160 جنيها مصريا.

 

فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بقرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تحت اسم فرقة الموسيقى العربية - ويرجع الفضل في تكوينها إلى الفنان الراحل عبد الحليم نويرة والذي تحمل الفرقة اسمه الآن تكريمًا له وتخليدًا لذكراه، 

وكان الهدف الأساسي من تأسيس هذه الفرقة هو الحفاظ على التراث الموسيقي وتطويره وتقديمه في صورة تناسب الذوق المعاصر لدى المستمع دون إخلال أو تشويه للمضمون الفني لهذا التراث، وهو النهج الذي سارت عليه الفرقة منذ تأسيسها وحتى الآن. 

وتقدم الفرقة عروضها بصفة منتظمة على مسارح دار الأوبرا المصرية إضافة إلى عروضها في مختلف محافظات مصر فضلاً عن العروض التي قدمتها في العديد من دول العالم ومنها على سبيل المثال: "تركيا - إسبانيا - فرنسا - إيطاليا - اليابان - اليونان - تونس - المغرب - الجزائر - العراق - ليبيا - قطر - لبنان - البحرين - الكويت - الأردن - الإمارات- والولايات المتحدة في عدة مدن منها: ميتشيجان، نورث كارولينا، شيكاغو، نيويورك و واشنطن.

كما شاركت الفرقة في كتير من المهرجانات الفنية مثل: مهرجان جرش بالأردن، ومهرجان المدينة ومهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان بابل بالعراق، ومهرجان زنجبار للموسيقى، ومهرجان الموسيقى الأندلسية بالجزائر.

ونالت الفرقة وسام الفنون من الجمهورية التونسية وشرفت بتقديم عروضها أمام العديد من الملوك والرؤساء العرب والأجانب ولقيت استحسان الجميع.

كما صاحبت الفرقة كبار نجوم الغناء في العالم العربي من خلال مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية والذي تحتضنه دار الأوبرا المصرية سنويًا منذ عام 1991.

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