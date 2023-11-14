الانتهاء من تطوير 5 مراكز تكنولوجية بالوادي الجديد لخدمة المواطنين

انتهت محافظة الوادي الجديد، من آليات تطوير خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة ورفع كفاءة أداء الإدارات الرئيسية التي تتعامل مع المواطنين على مستوى المحافظة لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصري، يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، الأمر الذي يتضح معه الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا في النهوض بمجالات التنمية المختلفة في المجتمع.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم الانتهاء فعليا من تطوير عدد 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة وهى (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس_ بلاط)، مشيرا إلى أنه قد تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بشاشات يحصل من خلالها طالب الخدمة على رقم مسلسل خاص به على غرار البنوك.

كما أكد المحافظ، أنه تم توفير زي موحد للعاملين بمراكز التكنولوجيا لتميزهم أمام المواطنين طالبي الخدمة للتيسير عليهم والذي يأتي في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات.

وتأتي أهمية تدشين المراكز التكنولوجية المتكاملة لخدمة المواطن كخطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن الذي كان يتحمل عبء زيارة أكثر من جهة لتلقى الخدمة وصعوبة ومشقة الحصول على خدمة حكومية مُميكنة ومُطورة من مكان واحد، حيث تم إتاحة جميع الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة مثل: خدمات التوفير،والمعاشات، والطرود، والحوالات البريدية، وغيرها من الخدمات التي يتيحها البريد المصري لعملائه من المواطنين، بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية التي تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تقديمها للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي: استخراج شهادة الميلاد، والقيد العائلي، ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وشهادة الوفاة وغيرها من خدمات الأحوال المدنية المختلفة.

كما تقدم المراكز التكنولوجية المتكاملة خدمات التوثيق والشهر العقاري المميكنة مثل: خدمات توثيق عقود البيع والشراء الخاصة بالسيارات والعقارات والممتلكات والتوكيلات، وإثبات التاريخ وغيرها من خدمات التوثيق المختلفة.