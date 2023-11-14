من السعودية.. محمد نور يؤدى مناسك العمرة بصحبة أولاده

سافر الفنان محمد نور وأسرته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ونشر “نور” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور أثناء تواجده في الحرم المكى أمام الكعبة.

وعلق: "ربنا يحفظ أولادنا جميعا وأولاد المسلمين كلهم ويحفظ بلادنا من كل شر".

أحدث أعمال الفنان محمد نور

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، والذى يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

"الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى، حرص النجم محمد نور على الدعاء لأهالي فلسطين وقطاع غزة وذلك من أمام الكعبة أثناء تأديته مناسك العمرة.

ونشر نور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وهو بملابس الإحرام ويدعو الله أن ينصر أهل فلسطين وعلق: “يا رب انصر اهل فلسطين واحمي اطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يارب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يارب من كل شر ببركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام”.