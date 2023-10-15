الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد نور من داخل الحرم المكي: يارب أنصر أهل فلسطين (فيديو)

محمد نور
محمد نور

حرص النجم محمد نور على الدعاء لأهالي فلسطين وقطاع غزة وذلك من أمام الكعبة أثناء تأديته مناسك العمرة.

ونشر نور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وهو بملابس الإحرام ويدعو الله أن ينصر أهل فلسطين وعلق على الفيديو قائلا: “يا رب انصر اهل فلسطين واحمي اطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يارب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يارب من كل شر ببركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام”.

وجاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين. 

محمد نور النجم محمد نور قطاع غزة فلسطين العمرة غزة المحتل الإسرائيل

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