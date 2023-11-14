البيت الأبيض: مستشار بايدن يتوجه لزيارة الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، يتوجه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى.

وجاء في بيان من البيت الأبيض ما يلي: في إسرائيل، سيناقش احتياجات إسرائيل الأمنية، وضرورة حماية المدنيين في سياق العمليات العسكرية، فضلا عن الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحاجة إلى كبح جماح المستوطنين المتطرفين العنيفين في الضفة الغربية.

وأثناء وجوده في إسرائيل، سيلتقي ماكغورك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية ومجتمع المخابرات، حسبما أفاد موقع أكسيوس يوم الاثنين.

أقارب الرهائن احتجزتهم حماس

وبدأ أقارب الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مسيرة من تل أبيب إلى مكتب بنيامين نتنياهو في القدس.

وقال يوفال هاران، الذي لديه سبعة أقارب تم احتجازهم كرهائن، للحشد بينما تجمعت العائلات خارج ساحة متحف تل أبيب في بداية الطريق الذي يبلغ طوله 40 ميلاً: “لم يعد لديهم الوقت”.

أضاف: سنذهب إلى القدس حيث يجلس أصحاب القرار، وحيث يجلس رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي، وحيث يوجد الكنيست بأكمله، وسنطالب بالاجتماع بهم، وسوف نطالب بسماع سبب عدم عودة عائلاتنا إلى المنزل بعد.

وقُتل والد هاران، أفشالوم (66 عامًا)، وخالته ليلاخ كيبنيس، وعمه إيفياتار كيبنيس، بعد أن اقتحمت حماس كيبوتس بئيري. وتم اختطاف والدته شوشان (67 عامًا) وشقيقتها عدي شوهام وزوجها طال وابنهما نافيه (ثمانية أعوام) وابنتهما ياهيل (ثلاثة أعوام). كما تم اختطاف عمته وابنتها البالغة من العمر 12 عاما.

قال هاران على مدار الـ39 يومًا الماضية، كنا نفعل كل ما في وسعنا، وقررت أنه لا يمكنني الجلوس أكثر من ذلك، حيث انه لا أستطيع البقاء في المنزل والجلوس أمام هاتفي وجهاز الكمبيوتر فحسب، بل أحتاج إلى القيام بشيء ما.