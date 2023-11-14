مع دخوله العام الثالث.. لماذا اختفي زيدان عن التدريب؟

31 مايو 2021 كان أخر ظهور للفرنسي زين الدين زيدان في مجال التدريب، بعدما قرر الابتعاد عن تدريب ريال مدريد الإسباني.

ومع اقتراب العام الثالث، يبتعد زيدان عن التدريب بعدما كان واحد من أبرز المدربين على الساحة لكنه بشكل مفاجئ قرر ترك الميرنجي.

ورغم الراحة التي امتدت لعامين وستة أشهر يبدو أنها لم تكن لأسباب شخصية، فقد قال “زيدان” وقت رحيله عن الريال: “سأغادر لأني أشعر أن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي أنا بحاجة إليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على المدى المتوسط أو الطويل”.

وخرج “زيدان” من ريال مدريد هذه المرة بأرقام باهتة وموسم صفري خال من أي لقب، فإلى جانب خسارة لقب الدوري الإسباني، ودع ريال مدريد دوري الأبطال الموسم الحالي في نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.

ورغم الموسم الصفري إلا أن عدم استقطاب أي نادي لزيدان خلال الفترة الماضية، علامة استفاهم كبيرة حول المدرب الذي يمتلك رقم قياسي في التتويج بالأبطال.

لكن اختفاء زيدان عن التدريب قد يتم شرحه في العديد من الأسباب، نستعرضها في السطور التالية..

حلم تدريب المنتخب الفرنسي

لطالما راود صاحب الـ 51 عامًا حلم تدريب المنتخب الفرنسي، كما أشارت تقارير إلى إنه كان مرشح بقوة لقيادة “الديوك” في المونديال لكنها كانت مجرد تقارير لم تصل لعروض رسمية على أرض الواقع.

وفي يونيو الماضي، قال زيدان في تصريحاته لمجلة "GQ": "الآن ليس الوقت المناسب، لكنني أحلم بتدريب منتخب فرنسا، ويومًا ما أريد أن يتحقق ذلك".

وتلقى زيدان تطمينات مسبقة من مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأنه المرشح الأبرز لتولي المهمة في المرحلة المقبلة استعدادا لبطولة أمم أوروبا 2024، وكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



لكن الطعنة جاءت بعد نهائي مونديال قطر، وفي مقدمتها تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون الذي أوضح بأنه يريد أن يظل ديشان مدربا للمنتخب الوطني عندما قال لوسائل إعلام فرنسية: "بالطبع طلبت من ديدييه ديشان أن يستمر، أريده أن يستمر!".

وبعد هذا التصريح ظهر توجّه قوي في فرنسا يطالب باستمرار ديشان مدربا للمنتخب خلال المرحلة المقبلة وتأكد ذلك بتجديد عقده رسميًا.

هل كانت هناك عروض حقيقية؟

مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، منتخب ألمانيا، اتحاد جدة، الهلال، مارسيليا والعودة لريال مدريد، جميعها أخبار نقلتها الصحف والوكالات حول محطة “زيدان” المقبلة.

لكن هل بالفعل هناك عروض رسمية وحقيقية كانت على أرض الواقع للتعاقد مع زيدان، في الحقيقية لم يخرج ولو لمرة المدرب الفرنسي للتحدث عن هذه العروض.

وما يؤكد ذلك أيضًا تصريحات المدرب منذ أيام لشبكة “سكاي سبورتس” والذي قال فيها: “لا جديد، ولا يوجد أي شيء حتى الآن، حاليا أستمتع مع عائلتي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

وفي يونيو 2022 أكد ذلك أيضًا وكيل أعماله آلان ميلياتشيو وقال لصحيفة ليكيب الفرنسية: "كل الإشاعات المتداولة لا أساس لها من الصحة، أنا الشخص الوحيد المُعترف به لتمثيل المشورة وتقديمها لزيدان".