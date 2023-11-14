الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة فرنسية: مطالب لحزب الله بوقف التصعيد جنوبي لبنان

حزب الله
حزب الله

كشفت صحيفة “ماريان” الفرنسية أن هناك حالة من الغضب في القرى الجنوبية للبنان ضد حزب الله بسبب قيامه بشن ضربات من المناطق التي يعيشون فيها، مما يعرضهم للخطر. 

وزعمت الصحيفة أن بعض سكان المنطقة، وغالبيتهم من الشيعة، طالبوا حزب الله وحركة حماس بعدم شن ضربات من أراضيهم خلال الأيام الماضية وتجنيبهم هذا الصراع مع تصاعد الضربات الإسرائيلية مؤخرا والتي قادت إلى وقوع قتلى مدنيين. 

واضطر عشرات الآلاف من سكان المنطقة من مغادرة منازلهم، وممتلكاتهم وأراضيهم، مع مخاوف من تعرضهم للقصف جراء تبادل إطلاق النار الكثيف على هذه المنطقة الملتهبة. 

لفتت الصحيفة إلى أن السكان الشيعة في الجنوب يشعرون بأنهم مجبرون على مغادرة المنطقة والعيش بعيدا عن منازلهم وسبل عيشهم، ويطالبون حزب الله والفصائل الفلسطينية بوقف العمل من داخل قراهم. 

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حزب الله يعلن مواصلة قصف مواقع الاحتلال

وتلفت الصحيفة إلى أن جزء كبير من السكان هرب إلى مراكز إيواء وبدأ يستعد لهذه الحرب التي تترأى في الأفق، مع توفير مخزون من مواد الإعاشة وجمع الدم والأموال. 

تصاعد حدة الصراع بين حزب الله والاحتلال

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حدة الصراع بين الحزب اللبناني الموالي لإيران ودولة الاحتلال، مع تبادل الصواريخ من جانب حزب الله وحماس المتمركزة في جنوب لبنان، وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن ضربات جوية تقود إلى تدمير منازل المدنيين أو حرق الأراضي الزراعية. 

وتعيد عمليات النزوح والتوترات الحالية إلى أذهان اللبنانيين لاسيما في الجنوب، شبح الحرب المدمرة في عام 2006، والتي قادت إلى تدمير جزء كبير من القرى وسقوط الآلاف من القتلى المدنيين، وهو ما يخشونه في الوقت الحالي. 

وأمس، نشر جيش الاحتلال فيديو يظهر عمليات قصف في جنوب لبنان، مما يظهر ارتفاع التوتر إلى درجة غير مسبوقة من الصراع بين حزب الله ودولة الاحتلال، منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي. 

والسبت الماضي، حذر وزير الدفاع في دولة الاحتلال، يولاف جالانت حزب الله من ارتكاب خطأ كبير، مهددا بتحويل لبنان إلى مصير يشبه قطاع غزة في الوقت الحالي، في إشارة إلى عمليات التدمير. 

ويخشى غالبية اللبنانين من انجرار بلدهم إلى حرب قد تقود إلى تدمير ما تبقى من البلد التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، تشهد انهيار كبير للعملة المحلية وعدم وجود دخل بالعملة الخارجية، إضافة إلى شغور منصب الرئيس وتولي حكومة تصريف أعمال إدارة البلاد.

القرى الجنوبية للبنان حزب الله حركة حماس تصاعد الضربات الإسرائيلية عدم شن ضربات

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