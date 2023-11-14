حزب الله يعلن مواصلة قصف مواقع الاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم، عن مواصلة استهداف المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقالت المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني: "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية منتصف ليل الإثنين موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه.‏ كما أن القصف المدفعي الصهيوني استهدف أحراج اللبونة جنوبي الناقورة جنوب لبنان".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تسيطر أجواء من الحذر في القطاع الغربي في الجنوب، لا سيما عند الخطوط الأمامية، بدءًا من الناقورة في الساحل، مرورًا بالقرى المتاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة في القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى بلدة يارون.

وأشارت إلى أن طائرات الاستطلاع المعادية لم تغب عن التحليق في الأجواء، لافتة إلى تعرض محيبيب وبليدا وأطراف ميس الجبل لقصف مدفعي معاد.