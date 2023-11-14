شهيد وجثث 6 مجرمين.. كواليس مأمورية الفجر مع مطاريد أسيوط (صور)

مأمورية مطلع الفجر استهدفت أخطر بؤرة سلاح بداخلها مدافع رشاش وجرينوف في بطن الجبل، يديرها مجموعة من المطاريد شديدي الخطورة، بهدف القضاء عليها تماما وفقا لتعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

حكاية مطاريد الجبل في أسيوط

مع نهاية صلاة الفجر صدرت التعليمات لمأمورية موسعة من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط البحث الجنائي في أسيوط، والعمليات الخاصة بالأمن المركزي، وبدأت عملية التنسيق لاقتحام هذه البؤرة الخطرة التي يتسلح أفرادها بتسليح عالي وبحوزتهم مدافع رشاش وجرينوف وكميات كبيرة من الذخيرة وفقا لما وصل من معلومات لأجهزة الأمن.

خطة اقتحام جبال البداري

بعد الاتفاق على جميع بنود خطة الاقتحام تحركت التشكيلات الأمنية ناحية تلك البؤرة شديدة الخطورة، وفور اقتراب القوة من المكان، استشعر أفراد تلك البؤرة الخطر بوجود رجال الأمن حولهم، ففتحوا النيران بشدة ناحيتهم، على الفور بادلتهم القوة الأمنية النيران في معركة وسط جبال البداري بأسيوط.

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استشهاد نقيب طارق جميل

ونظرا لتحصن العناصر الإجرامية في الجبال استمرت المعركة لما يقرب من ساعتين، نجحت فيها القوة الأمنية في إسكات تلك النيران، ولكن قبل إسكات نيران التشكيل العصابي لقى نقيب طارق جميل محروس الضابط بقطاع الأمن المركزي ربه شهيدا دفاعا أثناء تأدية واجبه الوطني أثناء حماية الوطن من العناصر الإجرامية المخربة، بينما أصيب معاون شرطة من قطاع الأمن المركزي.

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اقتحام بؤرة البداري

بعد تلك المعركة التي ضرب فيها رجال الشرطة أعظم أمثلة الفداء والإقدام دخلوا إلى تلك البؤرة، حيث عثروا على جثث عناصر إجرامية شديدة الخطورة اختبئوا في جبال البداري جميعهم مطلوبين على ذمة قضايا بينهم اثنين هاربين من السجن المؤبد.

قنابل وأسلحة

المأمورية استكملت عمليات الفحص لتلك البؤرة شديدة الخطورة وعثرت القوات الأمنية بداخلها على 2 قنبلة يدوية، و2 رشاش جرينوف، وبندقية قناصة، ورشاش.

كما عثر داخل البؤرة على 12 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 2 فرد محلى، 52 خزنة مختلفة الأنواع، 11 شريط رشاش جرينوف، عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كيلو جرام لمخدر الأفيون، 300 كيلو جرام من مخدر البانجو 61 ألف قرص مخدر مبالغ مالية.