المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط في طريقه إلى المنطقة

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن بريت مكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى.

وأضاف في بيان "مكجورك سيناقش في إسرائيل احتياجاتها الأمنية وضرورة حماية المدنيين في أثناء العمليات العسكرية، وكذلك الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن والحاجة إلى كبح عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"، وفقا لوكالة رويترز.

واليوم، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مشتركة، على أشخاص وكيانات، لديهم ارتباطات مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة إكس، عن قرار العقوبات الجاري بالتنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

تأتي العقوبات في ظل حرب يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، منذ 39 يوما، استشهد خلالها 11 ألفا و240 فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.