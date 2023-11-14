"محلية الشعب الجمهورى" تعقد اجتماعًا للاستعداد للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة المجالس المحلية بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، برئاسة مي فريد القائم بأعمال الأمين اجتماعا بحضور المستشار تامر عويان منسق الحملة الانتخابية لمرشح الحزب حازم عمر، كما شارك في الاجتماع الدكتور جمال الريدي مسئول إدارة الوعي السياسي بالحملة الانتخابية.

متابعة آليات العمل

قالت مي فريد إن هذا الاجتماع جاء لمتابعة آليات عمل الأمانة في الفترة المقبلة، والتي تشهد مرحلة مهمة وهي الاستعداد للاستحقاق الدستوري المهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار تامر عويان، إن هدف الحزب من تقديم مرشح رئاسي وخوض الانتخابات الرئاسية هو ممارسة الحزب لدوره الوطني في المشاركة بفاعلية في الاستحقاقات الدستورية، كما أن هدف أى حزب هو الوصول لحكم البلاد لتطبيق برامجه ورؤاه التي أسس لأجلها، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد بقوة للانتخابات الرئاسية، وسيعمل على الإشراف على آليات العملية الانتخابية ومتابعتها عن كثب.

فيما أكد الدكتور جمال الريدي، أهمية أمانة المجالس المحلية بالحزب ودورها في العملية الانتخابية، وعليه تم التعريف بالخطة الانتخابية وتوعية الأعضاء بدور الحزب وأيضا دور الأعضاء المشاركة في الحملة الانتخابية، خاصة عدم المزج بين التأييد من عدمه والسعي لتصدير المشهد الانتخابي الصحيح.

وأعلنت قامت القائم بأعمال الأمين العام لأمانة المجالس المحلية بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، مي فريد، عن أن الحزب والأمانة سيعقدان اجتماعات ولقاءات وندوات مكثفة خلال الفترة المقبلة ليظهر الحزب في الانتخابات الرئاسية بالصورة اللائقة ويدعم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية المقبلة في العاشر من ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام، تنتهي يوم 12 ديسمبر، ثم تبدأ بعدها عمليات الفرز ومن المقرر أن ينتهي الفرز في اليوم التالي لانتهاء الانتخابات 13 ديسمبر، على أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تلقي الطعون في قرارات اللجنة العامة يوم 14 ديسمبر، ومن المقرر البت في الطعون المقدمة يومي 15 و16 ديسمبر.