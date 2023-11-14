الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمة حقوقية تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في جنوب لبنان

هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق في الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 3 أطفال وجدّتهم في جنوب لبنان، باعتبارها جريمة حرب واضحة.

وقالت المنظمة إن الغارة التي شنها جيش الاحتلال في 5 نوفمبر، أصابت الأسرة في سيارة أثناء سفرها من جنوب لبنان إلى بيروت.

كان داخل السيارة الفتيات المراهقات الثلاث، ريماس 14 عاماً، تالين 12 عاماً، وليان 10 أعوام، شور، وجدتهن سميرة أيوب ووالدتهن هدى حجازي شور، ولم تنجو سوى الأم وكانت حالتها مستقرة.

اعتراف جيش الاحتلال 

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واعترف جيش الاحتلال بتنفيذ الغارة، وقال لصحيفة التايمز أوف إسرائيل إنها أصابت مركبة "تم تحديدها على أنها مركبة مشبوهة تحتوي على العديد من العناصر ووفقاً لبحث المنظمة غير الحكومية، فإنها لم تقدم أي دليل آخر لتبرير ادعائها.

قال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في المنظمة:"هذا الهجوم الذي شنته القوات العسكرية الإسرائيلية والذي أصاب سيارة تقل عائلة فرت من العنف يظهر استهتاراً متهوراً بحياة المدنيين، وتظهر تحقيقاتنا أن ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن فقدن حياتهن، نتيجة لفشل الجيش الإسرائيلي في التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

كما أن قتلهم يشكل انتهاكا لقوانين الحرب، وينبغي لحلفاء إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، الرد على جريمة الحرب الواضحة هذه من خلال المطالبة بالمحاسبة على هذه الضربة غير القانونية.

وقام المتظاهرون المؤيدون لفلسطين بمقاطعة حفل توزيع جائزة أدبية كندية مرموقة مرتين مساء الاثنين.

كما انه تم تعطيل حفل جائزة Scotiabank Giller البالغة قيمتها 100 ألف دولار كندي لأول مرة عندما قفز المتظاهرون على خشبة المسرح حاملين لافتات كتب عليها "بنك Scotiabank يمول الإبادة الجماعية". 

وتُظهر لقطات فيديو متظاهرًا آخر يقف في منطقة الجمهور وهو يصرخ قائلاً إن بنك Scotiabank "لديه حاليًا حصة بقيمة 500 مليون دولار في شركة Elbit Systems" وأن "شركة Elbit Systems تدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

جريمة حرب ثلاثة أطفال غزة لبنان الحرب

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