"البحوث الإسلامية" يبدأ تحكيم أعمال الوافدات المتقدمات لمسابقة «بنت الأزهر الوافدة»

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم أولى لقاءات لجنة تحكيم مسابقة «بنت الأزهر الوافدة»، التي ينظمها بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، وذلك انطلاقًا من دور الأزهر المعرفي والتوعوي والدعوي؛ واستجابة لتوجيهات د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر بأهمية دعم روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، كما تتولى الإشراف التنفيذي د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

عقدت لجنة التحكيم اليوم بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، د. إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث، د. عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، د.محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة، السيدة رضا سفينة مدير إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.

تستهدف المسابقة تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار لدى الطالبات الوافدات، تنمية المعلومات الإثرائية لدى الطالبات الوافدات عن الأزهر، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بث روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وتشترط المسابقة أن تكون المشاركات من الطالبات الوافدات بالأزهر الشريف، في أي مرحلة تعليمية، وألا يزيد عدد المشاركات في العمل عن أربع طالبات، وضوح الفكرة، ووضوح اللغة صوتًا أو كتابة، كتابة أسماء المشاركات في العمل على الفيديو.

تتضمن المسابقة مجموعة من أهمها: تعليم المرأة في الأزهر الشريف، مكانة الوافدات في الأزهر الشريف، انتماء الوافدة للمنهج الأزهري والتعليم الأزهري رسالة من الوافدة إلى الإمام الأكبر تعبر فيها عن أمنياتها وآمالها من الأزهر وإمامه الأكبر، وتبدأ جوائز المسابقة بعشرة الآف جنيه للفائز الأول، و٥ الآلف للفائز الخامس.