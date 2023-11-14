الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البحوث الزراعية" تُنظم ندوة للتوعية بدور الملقحات في الأمن الغذائي 

عسل النحل
عسل النحل

نظمت سفارة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمعية النحالين العرب، في معهد بحوث وقاية النبات، ندوة لتعزيز الوعي بدور الملقحات في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي.

أهمية النحل

وقال سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، إن إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمي للنحل عام 2017  كان نتيجة لمبادرة سلوفانية، حيث تشارك سلوفينيا بنشاط في دمج دور الملقحات في السياسات البيئية الدولية وفي معالجة شواغل الأمن الغذائي العالمي من خلال ما يسمى "دبلوماسية النحل". 

ويعد تمكين النساء والفتيات والفئات المستضعفة أيضًا سمة مهمة في السياسة الخارجية السلوفانية؛ يمكن لسلوفينيا أن تتقاسم الممارسات الجيدة التي تم تطويرها من خلال مشاريع التلقيح وتربية النحل.

وأشار السفير بودلسنيك أيضًا إلى التقاليد العريقة لتربية النحل في سلوفينيا ومصر وأهميته بالنسبة للاستدامة البيئية والآثار الاقتصادية الإيجابية من خلال دعم التنمية الريفية وتشجيع السياحة المحلية.

وقام السفير  بتقديم مبادرة سلوفانية أخرى تدعي - "إفطار العسل"، أو "يوم الطعام السلوفيني". والهدف منها هو الترويج للأغذية المنتجة محليًا وفوائد تناول وجبة إفطار صحية، خاصة للأطفال والشباب.

كما أعرب السفير بودلسنيك عن اعتقاده القوي بأن هذا الحدث ليس سوى بداية لتعاون مثمر بين المنظمين وبين البلدين، وأن ذلك يصب في المصلحة المشتركة لتوسيع الشراكة لتشمل أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، وخاصة في مجال تطوير الاقتصاد الريفي.

وخلال هذا الحدث، تمت زراعة أكثر من 100 من نباتات العسل كمساهمة مشتركة أخرى من أجل مستقبل أكثر استدامة.

البحوث الزراعية رفع الوعي بدورالملقحات والترويج لزراعة نباتات

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