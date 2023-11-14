الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: المدير التنفيذى ليونيسف تزور معبر رفح البرى

كاترين راسل فى معبر
كاترين راسل فى معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن المدير التنفيذي ليونيسف كاترين راسل، تزور معبر رفح البري.

تجهيز  150 شاحنة مساعدات لإدخالها إلى قطاع غزة

وأضاف خلال تغطية حية من معبر رفح لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تجهيز نحو 150 شاحنة مساعدات تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، مؤكدًا  استمرار ضخ المزيد من المساعدات الإغاثية إلى معبر رفح.

وصول عدد من الجرحى الفلسطينيين لمعبر رفح

وأشار إلى أن عددًا من الجرحى الفلسطينيين قد وصلوا لمعبر رفح لعلاجهم في مصر، فضلًا عن 400 من مزدوجي الجنسية.

وأكدت مصادر بمعبر رفح من قبل أن تعليق حركة الإجلاء كان خطوة تهدف إلى الضغط من أجل فتح ممر إنساني باتجاه المعبر بضمانات دولية يؤمن وصول الجرحى إلى الجانب المصري بسلام. 

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