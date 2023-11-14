مدير أطباء بلا حدود: فقدنا التواصل مع زملائنا أثناء محاولتهم إنقاذ المرضى بغزة

قال الدكتور أحمد الدخيري، المدير الإقليمي لأطباء بلا حدود، إن الوضع في مستشفيات غزة مأساوي ووثيقة إعدام بحق الفلسطينيين.

تعرض المدنيين والمستشفيات فى غزة للقصف المستمر

ولفت الدكتور أحمد الدخيري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تعرض المدنيين والمستشفيات في غزة للقصف المستمر غير مقبول، ويتعارض مع القانون الإنساني.

وتابع المدير الإقليمي لأطباء بلا حدود: نطالب بإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير ممر آمن لسيارات الإسعاف لنقل المرضى وتسهيل وصول الوقود، ونناشد بتوفير المياه في قطاع غزة والمواد اللازمة لتنقية المياه غير الصالحة للاستخدام.

وأضاف الدكتور أحمد الدخيري: فقدنا التواصل مع زملائنا بسيارات الإسعاف في أثناء محاولتهم إنقاذ المرضى في مستشفيات غزة.