القناة يتقدم على الاتصالات ولافيينا يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا وحرس الحدود المقامة بملعب الأسيوطي في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين، بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم إسلام سمير لحرس الحدود في الدقيقة 16 وتعادل حازم أبوسنة للافيينا في الدقيقة 18 وفي الدقيقة 40 احتسب الحكم إبراهيم محجوب ركلة جزاء لحرس الحدود نتيجة عرقلة إسلام سمير اعترض عليها الجهاز الفني ولاعبو لافيينا وقام الحكم بالغائها بعد الرجوع لمساعده.

بدأ لافيينا الشوط الأول بتشكيل مكون من كاميني في حراسة المرمة ومحمد جبس وخالد شيفو وأحمد سعد وحمدي المتولي في الدفاع ومحمد أسامة وقاسم ربيع وأحمد سكولز وهشام نيمار في الوسط وحازم أبوسنة وأحمد سالم في الهجوم.

وفي ملعب السكة الحديد بالقاهرة انتهى الشوط الأول من مبااة السكة الحديد وبروكسي بالتعادل بدون أهداف.

بدأ السكة الحديد الشوط الأول بتشكيل مكون من يوسف رحومة في حراسة المرمى والسعيد كمال وعبد الله جمعة عواض وباسم عادل ومحمد حسن عضل في الدفاع ومحمد جمال ومحمد جمال الكارتة وأحمد ربيع في الوسط وجوت إيفيري ومحمد عصام ومحمود كشلط في الهجوم.

وبدأ فريق بروكسي الشوط الأول بتشكيل مكون من فرج شوقي في حراسة المرمى وبسام وليد ومحمد باستن والأمور وبكر فتحي في الدفاع وشاكر أشرف وأدهم وصبري في الوسط ومحمد مصطفى ومحمد إبراهيم وحسام بركات في الهجوم.

وفي الإسماعيلية انتهى الشوط الأول من مباراة القناة والاتصالات، بتقدم القناة بهدف سجله أميدي مواندا في الدقيقة 18.

بدأ القناة الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد علاء في حراسة المرمى وميشو إبراهيم وهشام رأفت ومصطفى معوض ومحمود البدري في الدفاع ومحمد يسري وعلاء البدري وأميدي مواندا ورضا محمد في الوسط ووعلي عمرو وسايكو كونتيه في الهجوم.