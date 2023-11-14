الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عنوان مكتب تنسيق الكليات العسكرية والتخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين

الكليات العسكرية
الكليات العسكرية

يفتح مكتب تنسيق الكليات العسكرية باب التقديم لدفعة جديدة من الضباط المتخصصين حربية دفعة أكتوبر 2023 بعد أن صدق الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين حربية موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي عنوان مكتب تنسيق الكليات العسكرية والتخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين. 

عنوان مكتب تنسيق الكليات العسكرية

يقع مكتب تنسيق الكليات العسكرية  بمصر الجديدة، صلاح سالم، العروبة، طريق المطار امام مستشفى الجلاء العسكري للعائلات، ويتاح التقديم في مكتب تنسيق الكليات العسكرية إعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023.

ووفر مكتب تنسيق الكليات العسكرية رابط الكتروني لتقديم الضباط المتخصصين وهو https://tansiq.mod.gov.eg/

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التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين

الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصصات الطب:

بالنسبة للطلبة الذكور تشمل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة )، بالنسبة للطالبات الإناث ( صيدلة – رئيسات تمريض ).

كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجى – بحار ) - لغات إنجليزى - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم إجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية.

الحاصلين على الدراسات العليا من كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي – لغات انجليزى - تجارة – زراعة - إعلام وصحافة - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة –  كيمياء حيوية –  فيزياء ).

وحدد بيان وزارة الدفاع في هذه التخصصات أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2024 عن ( 24 ) سنة للحاصلين على البكالوريوس / الليسانس، و( 30 ) سنة للحاصلين على درجة دبلومة / ماجستير، و( 34 ) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة، وستكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

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