الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كلية القادة والأركان تنظم فعاليات اليوم الوطني لمصر ودول الدارسين الوافدين

جريدة الدستور

نظمت كلية القادة والأركان فعاليات اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين بالكلية، في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الكلية تزامنًا مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور أعضاء التمثيل العسكرى لعدد من الدول  الشقيقة والصديقة.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمى عن جمهورية مصر العربية تناول نبذة عن كلية القادة والأركان والمشروعات القومية العملاقة التى حققتها الدولة المصرية طبقًا للرؤية الطموحة "مصر 2030".

وألقى اللواء أ.ح أحمد محمود صفى الدين، مدير كلية القادة والأركان، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنظيم فعاليات اليوم الوطنى لتوثيق الروابط ودعمُ أواصرِ الأخوة والصداقة، مؤكدًا أن الكلية تسعى دائمًا لمواكبة أحدثِ أساليبِ وطرقِ التعليمِ المتطورة لتخريج قادة مسلحين بالعلم والفكر والمعرفة قادرة على تحمل المسئولية للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وخلال تنظيم فعاليات اليوم الوطني، تم منح كلية القادة والأركان شهادة الاعتماد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات (التحول الرقمي) من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أقيم على هامش الفعاليات معرضًا للمطبوعات والملصقات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرضًا لعدد من المعروضات الخاصة بالقوات المسلحة بمشاركة  كورال الأطفال وذوي الهمم بعدد من المدارس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبمشاركة كورال جامعة عين شمس، وكذا معرضًا لعدد من دول الدارسين الوافدين بالكلية لعرض الموروثات الثقافية والشعبية لتلك الدول.

حضر الفعاليات اللواء أ.ح خالد قناوي، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، ورئيس رابطة الملحقيين العسكرين بجمهورية مصر العربية.

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