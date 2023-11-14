الانبا تادرس يرأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية بورسعيد

عقد مجمع كهنة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة بورسعيد، بحضور نيافة الأنبا تادرس مطران الإيبارشية.

القداس الإلهي

أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "التدبير الداخلي في حياة الكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما هنأ مجمع الآباء الكهنة نيافته بعيد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية الـ ٤٧.

و صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا أمس القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة أيندهوفن الهولندية.

وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة ٣٠ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة اغنسطس (قارئ) وسط فرحة شعب الكنيسة.

وقرب نهاية القداس حضر إلى الكنيسة عمدة مدينة ايندهوفن السيد Jeroen Dijsselbloem والذي تولى منصبه في سبتمبر ٢٠٢٢ وأراد زيارة الكنيسة للتعرف على المجتمع القبطي بالمدينة.

وألقى نيافة الأنبا أرساني كلمة ترحيب به كما ألقى العمدة كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارته للكنيسة القبطية.

وأهداه نيافة الأنبا أرساني أيقونة العائلة المقدسة وكتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية في هولندا، باللغة الهولندية.

كما تفقد العمدة فصول مدارس الأحد والشباب وفي نهاية الزيارة عبر عمدة المدينة عن سعادته بهذا اللقاء المتميز وأبدى إعجابه بارتباط الجيل الثاني بكنيستهم وتواجدهم فيها بشكل مستمر واشتراكهم في الأنشطة المتعددة الموجودة بها.

من جهة أخرى، صلى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد جوارجيوس في منطقة حدائق شبرا، وخلاله سام الخادم رامي حبيب شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم مينا فام شماسًا كاملًا باسم دياكون يوسف، وذلك تمهيدًا لسيامتهما قساوسة خلال الأيام المقبلة.

وايضا صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس في مدينة إهناسيا التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٧٠ من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس ( قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما دشن نيافته قبل القداس جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.