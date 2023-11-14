قرارات من النيابة بعد حريق شقة ومصرع مسنة بداخلها في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة اليوم بانتداب المعمل الجنائى فى نشوب حريق داخل شقة سكنية وأسفر عن مصرع مسنة في نشوب حريق بشقة سكنية بعقار.

كما أمرت النيابة بتصريح بدفن المجنى عليها بعد انتداب الطب الشرعي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حريق داخل شقة بعقار مكون من 6 طوابق بشارع هارون الرشيد بمصر الجديدة ونتج عنه مصرع سيدة.

على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للطوابق الاخري وتم السيطرة عليه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.