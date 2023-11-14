الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنون بالشرقية: مبادرات خفض الأسعار قضت على جشع التجار

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

ثمن عدد من مواطني محافظة الشرقية، مبادرة الحكومة المصرية لخفض أسعار الأساسية التي جرى تدشينها مؤخرا بكل محافظات الجمهورية، بهدف تذليل الصعوبات على المواطنين والمساهمة في رفع عبء غلاء المعيشة عنهم.

وقالت “عبير.ع.م”، مواطنة، إنه بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، كانت المبادرة منقذهم بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في المجماعات الاستهلاكية وبعض سلاسل السوبر ماركت، للمساهمة في الحد من تداعيات هذه الأزمة.

وأضافت عبير لـ"الدستور"، أنه كان هناك أزمة في سعر السكر، وبعد طرحه في المبادرة انخفض إلى 27.5 جنيه في بعض الأماكن، بعد ما تجاوز سعره الـ40 جنيها.

وأوضحت أن هناك اشتراطات مفروضة عند الاستفادة من المبادرة، وهي عدم حصول الفرد على أكثر من كيس أو اثنين من السلعة، حتى لا يتم تجميعها أو احتكارها.

المبادرة وضعت حدا لاستغلال التجار

في السياق، قالت رجاء سعيد سالم من قرية شنبارة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه ومع قرب الانتهاء من حصاد محصول الأرز، بدأ التجار في رفع  سعره مرة أخرى، فقامت الدولة بوضع حد لهذا الاستغلال بوضع تسعيرة مخفضة ضمن المبادرة، ما دفع التجار للعدول عن الأسعار المبالغ فيها.

وأضافت رجاء أن الزيت أيضا انخفض سعره ضمن المبادرة، وتراجع سعر سعر الزجاجة 5 كيلو ما يقارب 35 جنيها مرة واحدة.

وفى سياق متصل، قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن المديرية انتهت منذ عدة أسابيع من الاتفاق مع عدد كبير من تجار الجملة وأصحاب المحال الكبيرة؛ للمشاركة ضمن مبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الهامة، وعلى رأسها سعر كيلو السكر.

وأضافت عبدالرحمن، أن سعر كيلو السكر ضمن مبادرة الحكومة 27 جنيهًا فقط للكيلو الواحد، وهو السعر الذي يجري توفير السكر به في بعض الشركاء في المبادرة من تجار الجملة وأصحاب بعض السلاسل.

 

خفض الأسعار سعر السكر طرحه للمواطنين وكيلة وزارة التموين تجار الجملة

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