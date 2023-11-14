السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف "القاهرة - أسوان" بعربات VIP

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان لها اليوم إنها تحرص على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مشيرة الى أنه فى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءً على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتم تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان اعتبارا من يوم 17/11/2023 بعربات VIPوبنفس جدوله الحالي.

إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة

وأضافت الهيئة أنها تقوم بعمل إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة (الأسباني) للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وفي السياق، قال وزير النقل، في تصريحات صحفية، إن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك في عام 2014 (791 جرارًا)، منها 391 متعطلًا و400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%، أما في عام 2023 فقد أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارًا، منها 210 جرارات جديدة تم شراؤها و594 جرارًا صالحًا بكفاءة 80%، و186 جرارًا عاطلًا "لها عقود تجديدات".

أما عربات الركاب، فكانت الهيئة تمتلك في عام 2014 عدد 2800 عربة ركاب، منها 1000 عربة عاطلة و1800 عربة صالحة بنسبة 65%. والآن في 2023، أصبحت لدى الهيئة 3700 عربة ركاب، منها 900 عربة جديدة تم شراؤها و2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80%، و500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات".

وأشار الوزير إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة، حيث يوجد 6 بإجمالي 30 عربة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية و6 عربات بوفيه و6 عربات قوة، وتم توريدها وتشغيلها على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وفي قطاع نقل البضائع، أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية كانت تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة، منها 4055 عاطلة و4026 صالحة بكفاءة 50%. وفي عام 2023، أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة يضم 8481 عربة، منها 400 عربة جديدة و4781 عربة صالحة بكفاءة 60% و3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات".

وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة، كان لدى الهيئة في عام 2014 عدد 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة، منها 12 ماكينة عاطلة و28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%. وبحلول عام 2023، أصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة، بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة، ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%، وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات. وفي مجال تطوير البنية الأساسية وتجديد وصيانة السكة، فقد تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 900 كم، من إجمالي أطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاحًا بالسكة الحديد.