الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالمالية والضرائب

وفد النقابة في مقر
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي أولى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين.

ومن جهته؛ ثمّن وفد النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي أنصفت العمال، وعالجت مشاكل الترقيات، وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسي بكافة المشاكل والقضايا رغم التحديات، وخصوصا ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق.

وأشاروا إلى أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية للعمال في كل المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وبالإنجازات التي حققتها القيادة السياسية.

وفي نهاية، اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

مصر السيسي الانتخابات الرئاسية حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المالية والضرائب

مواد متعلقة

أنشطة متنوعة.. حملة السيسي الانتخابية تنشر أبرز فعاليات الأحزاب الداعمة للمرشح

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعقد ثالث لقاءاتها مع المصريين بالخارج

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من النقابة العامة لأعمال النقل الجوى

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات المكاتب بالمحافظات

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تعلن خروج مستشفى القدس عن الخدمة بالكامل

قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى عبر بالوطن من كل المخاطر

حملة السيسي الانتخابية تبرز لقاءاته بقادة الدول في قمة الرياض

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من الكيانات الشبابية بمقرها

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة