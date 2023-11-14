حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالمالية والضرائب

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي أولى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين.

ومن جهته؛ ثمّن وفد النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي أنصفت العمال، وعالجت مشاكل الترقيات، وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسي بكافة المشاكل والقضايا رغم التحديات، وخصوصا ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق.

وأشاروا إلى أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية للعمال في كل المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وبالإنجازات التي حققتها القيادة السياسية.

وفي نهاية، اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.