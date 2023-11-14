الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع توزيع تقاوي القمح ومنع التعديات على الأراضي في بني سويف

السيد القصير
السيد القصير

زار الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، محافظة بنى سويف لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزراعين بأسعار مخفضة وكذلك منظومة حوكمة الاسمدة بالمديريات، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد المكثف والميداني في جمع المحافظات.

وأشرف عيسى على حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة مدى توافر تقاوى القمح، والتأكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزراعين وعدم صرفها للمتعدين على الأراضى الزراعية.  

سرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح وبالأسعار المعتمدة

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.

القصير شدد أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك وأشار إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد  محاور الأمن الغذائي، وزير الزراعة كان قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جمع المحافظات عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية شئون المديريات الزراعية

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