توزيع تقاوي قمح وفحص ماشية.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٩ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٧ وحتى ١٣ نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة حالات تعدى على الطريق السريع بناحيه الفؤاديه ودندنا وكفر حسن التابعة لمركز طوخ، كما أعنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، توزيع تقاوي القمح على المزارعين بنصف الثمن ضمن فعاليات مبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كذلك تم إزالة (51) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن متابعة زراعة محصول القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات.

فيما أعلنت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، إزالة 55 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، فضلا عن متابعة مراكز تجميع القطن بالمحافظة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني قافلة بيطرية مجانية شاملة بمركز مشتول السوق، حيث تم تقديم خدمات الفحص العلاج بالمجان، وإجراء الجراحات، كما تم عقد لقاءات ارشادية حول المبادرات الرئاسية وأهميتها لتنمية قرى الريف المصري، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما شنت المديرية 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط حوالي 2.5 طن لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

متابعة زراعات بنجر السكر وتجهيز الأرض لزراعة القمح

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات بنجر السكر وتجهيز الأرض لزراعة القمح، كما تم تنفيذ يوم حقل، لمحصول بنجر السكر، وتنفيذ التسوية بالليزر للحقول الإرشادية لمحصول القمح بمشروع ترشيد استخدام المياه لمحصول القمح بالتعاون مع جهاز تحسين الاراضي، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على عدد من الجمعيات الزراعية، للتأكد من توفير مستلزمات الإنتاج: الأسمدة المدعمة والتقاوي عالية الإنتاج، كذلك تم المرور على الزراعات الشتوية: البطاطس والجزر، كما تم متابعة الاستعدادات والتجهيز لزراعة القمح.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، الجلسة التعريفية الأولى لمدرسة القمح للتعريف بمنتج المدرسة وطريقة الزراعة بمدينة الطور بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو بهدف تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء، كما تم تفقد عدد من المزارع، وتوفير شتلات متنوعة من الخضر، كما تم إطلاق قافلة زراعية بنويبع، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أعمال التقصي ناحية سوق سنورس، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية أبشواي للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وانواع الأختام للحوم والأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق اللحوم والألبان.

بينما واصلت مدير مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على زراعات البصل بمركز القوصيةـ حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتعريفهم بكافة المستجدات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الزراعي والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية إرشادية مجانية بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، حيث تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين، حيث تم علاج باطني 50 رأس ماشية، ورش 150رأس جاموس و100 رأس أبقار وفحص 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، حملات لازالة التعديات على الاراضى الزراعية، حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة بزمام إدارة طهطا الزراعية.