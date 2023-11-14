المطران عطا الله حنا: رسالتنا لدعاة السلام في العالم صوتكم يجب أن يكون عاليا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إننا لن نألو جهدا من توجيه نداءاتنا ومناشداتنا المستمرة والمتواصلة لكافة الجهات في عالمنا سواء الدينية أو الحقوقية أو الإنسانية بضرورة العمل على وقف هذا العدوان الهمجي الذي يتعرض له أهلنا في غزة الأبية.

وأضاف أنها مشاهد مروعة فالدمار في كل مكان والدماء والأحزان والدموع منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع وكأنه محكوم على أهلنا هناك بأن يعيشوا بشكل دائم ومستمر في أجواء النكبة والمظالم والاعتدءات المستمرة والمتواصلة، إنها سادس حرب يتعرض لها أهلنا في القطاع ولكن يبدو أنها الأكثر شراسة وعداونية وخرابا.

وتابع: “رسالتنا إلى دعاة السلام في العالم بأن صوتكم يجب أن يكون عاليا مطالبا بوقف هذه الحرب فعن أي سلام نتحدث عندما تغيب العدالة والعدالة مغيبة في بلادنا ومنذ سنوات طويلة”.

وواصل: “لسنا دعاة حروب وقتل وإرهاب وتنكيل بالإنسان فالإنسان له كرامته التي يجب أن تصان وأهل غزة يحق لهم أن ينعموا بالحياة ولا يعيشوا في أجواء الحرب والآلام والأحزان والنكبات والنكسات بشكل مستمر ومتواصل”.

واستطرد: “لا أجد كلمات لائقة لوصف ما يحدث حاليا في غزة فهل هي نكبة جديدة أو تطهير عرقي أو عدوان همجي أو محاولة لتهجير من كانوا أصلا مهجرين منذ عام 1948”.

وواصل: “تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث في غزة اليوم والله نسأل بأن ينيرعقول من يتحكمون بمصائر البشر لكي يكونوا أكثر إنسانية ورحمة ولكي يعملوا على وقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الأبرياء وخاصة الأطفال والكبار والصغار”.