الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية للروم يوجه نداء استغاثة: أوقفوا الحرب على غزة الآن

عطا الله حنا
عطا الله حنا

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم، نداء استغاثة يطالب بوقف الحرب في غزة فورا، "كفانا آلاما وأحزانا ودمارا ودماء".

وأضاف حنا: “ربنا موجود وهو ملجأ لكل متألم وحزين ومظلوم، رغم الآلام والأحزان والمأساة لن نفقد الأمل والرجاء، يارب ارحمنا وتحنن علينا فلم يعد باستطاعتنا تحمل ما يحدث، رائحة الموت والدمار والخراب والدموع والآلام منتشرة في كل مكان، نعيش في ظلام دامس ونفتش عن بصيص أمل”.

وتابع: “أننا نرفع الدعاء في كنيسة القيامة في القدس من أجل أن ينير الإله عقول حكام هذه الأرض وخاصة في الغرب لكي يعملوا من أجل رفع الظلم عن شعبنا ووقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الأبرياء المدنيين وخاصة الأطفال، ما ذنب هؤلاء الأطفال الأبرياء كي يموتوا بهذه الطريقة البشعة وما ذنب أهلنا في غزة وهم أكثر من مليوني خليقة لكي يعيشوا في هذه الأجواء المرعبة ولكي يخافوا من أن ينتلقوا من مكان إلى مكان بسبب القصف، لم تبقى عائلة واحدة في غزة إلا وفقدت أحبائها والدمار والخراب منتشر في كل مكان في مشهد يذكرنا بالوحشية وانعدام الإنسانية في هذا العالم".

واختتم: “أمام هذه المشاهد المروعة في غزة لن نستسلم للإحباط واليأس والقنوط فرجاءنا هو بالله وحده نصير المستضعفين والمهمشين والمظلومين في هذا العالم، ونحن كمسيحيين في هذه الديار نتألم عندما نرى أخوة لنا يتألمون لا بل نعيش معهم الآلام والمعاناة، فكتابنا الإلهي يعلمنا أن نكون مع كل إنسان مظلوم ومتألم، وأن نعيش الحزن مع المحزونين والفرح مع الفرحين، لسنا عشاق قتل ودماء وإرهاب وامتهان للكرامة الإنسانية، فالإنسان بالنسبة إلينا يبقى إنسانا مخلوقا على صورة الله ومثاله بغض النظر عن انتماءه الديني أو خلفيته القومية او العرقية”.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفد ا كنسي ا قبرصي ا وذلك في كنيسة القيامة

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