إزالة تعديات على أراض زراعية بقرى مركز سنورس في الفيوم

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس حملة مكبرة بقري المركز لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالتصدي ومواجهة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتعدي داخل الحيز وأملاك الدولة، وتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق والخدمات، وبرئاسة المهندس أشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشؤون المرافق.



وأزالت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية، 3 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بزمام القرية، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض بإجمالي مساحة 3 قراريط و12 سهما، وقامت الوحدة المحلية بقرية فيديمين بإزالة حالتي تعدِ الأولى على مساحة 12 سهما، والثانية بمساحة10 أسهم،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وتم تطهير مجرى مصرف الفارون بمدينة سنورس،ورفع مخلفات التطهير،وتم صيانة أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة بأخرى جديدة بطريق بحيرة قارون، إضافة إلى حملة نظافة مكبرة بشوارع قرية جبلة،وتم رفع 289 طنا قمامة و9 أطنان أتربة.

وشدد المهندس محمد فتحى، رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية، ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ‏والتبوير‎.