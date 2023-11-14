الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصري الديمقراطي والعدل يجمدان نشاطهم داخل "الحركة المدنية"

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قرر حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل المشاركان في حملة دعم المرشح الرئاسي فريد زهران، إرسال خطاب داخلي لأحزاب الحركة المدنية أعلنوا فيه رفضهم لما أعلنته بعض الكيانات داخلها بعدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها قررت تجميد نشاطها داخل الحركة، تجنبًا لمزيد من الشقاق.

 وجاء في نص الخطاب المرسل أن إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية على إصدار بيان يُفهم منه تناول صورة سلبية للانتخابات الرئاسية وحمل اتهام مباشر لهم كونهم جزء منها.

معارك جانبية لتحقيق بطولات زائفة

 وتابع: "ورغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية يحقق من خلالها بطولات زائفة، بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية".

من جانبها، قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن قرار حزبي المصري الديمقراطي والعدل تجميد نشاطها بالحركة المدنية يأتي لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى تعاد ترتيبات الأمور من جديد، مشيرة إلى أن قرارهما جاء نتيجة ما تم وصفه في البيان الأخير لبعض أحزاب الحركة المدنية عن العملية الانتخابية والإساءة لهم.

المصري الديمقراطي الاجتماعي العدل فريد زهران الحركة المدنية

مواد متعلقة

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

الحركة المدنية تثمن الموقف الرسمى للدولة فى قضية فلسطين ومواجهة التهجير وإدخال المساعدات

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"ذبحها وكلم أمها".. "ياسمين" قتلها زوجها وترك طفلتها بدون طعام بجوار جثتها

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

"الخال مش والد".. قاتل ابنة شقيقته بالهرم: أمها رمتها لينا واتجوزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟