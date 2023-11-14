الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

الدكتور محمد
الدكتور محمد

شهدت محافظة كفر الشيخ وتحديدا قرية "الغنام" بمركز سيدي سالم، واقعة وفاة الطبيب الصيدلي محمود الغنام، وذلك أثناء استقبال المدعوين على مأدبة غذاء فرحه في سرادق أعده خصيصا لهذا الغرض، إذ سقط متوفيا ليتحول السرادق من فرح إلى عزاء.

وكشف محمد عبد المطلب، صديق الصيدلي الراحل، كواليس الواقعة، قائلا: "الدكتور محمود كان سعيدا سعادة بالغة بيوم زفافه، ودعا جميع أصدقائه على مأدبة الغذاء الخاصة بالفرح وكان يشرف عليها بنفسه مستقبلا جميع المدعوين، ولم تظهر عليه أي من علامات المرض أو حتى الإرهاق، وكان الظاهر عليه هي السعادة الغامرة والحيوية والنشاط.

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وتابع عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وسط تلك الحيوية والنشاط وبينما كان يتحدث في الهاتف، سقط الدكتور محمود فجأة على الأرض، وللوهلة الأولى اعتقدنا أنه قد أغمي عليه من الإرهاق والتعب خاصة أنه كان يتابع كل تفاصيل الزفاف بنفسه على مدار أيام، وحاولنا إفاقته ولكن فشلنا في ذلك، وهنا تسلل الخوف لقلوبنا ونقلناه على الفور للمستشفى الذي يعمل به في مدينة سيدي سالم، حاولوا إنعاشه ولكنهم فوجئوا بوفاته بسكتة قلبية مفاجئة، ليتحول الفرح إلى مأتم ويعم الحزن والصدمة جميع المدعوين وتحول سرادق الزفاف لسرادق عزاء.

الطبيب محمد السيد، صديق الصيدلي الراحل، يعمل في السعودية، يقول إن صديقه هاتفه ليخبره عن يوم زفافه، وبعد يوم واحد من محادثتهما علم بخبر وفاته المفاجئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور توجه إلى الكعبة المشرفة للدعاء له هناك.

كفر الشيخ قرية الغنام سيدي سالم طبيب صيدلي وفاة مفاجئة

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