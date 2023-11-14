الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": بدء خروج المراكز الصحية في جنوب غزة عن الخدمة

المراكز الصحية في
المراكز الصحية في جنوب غزة

أعلن الدكتور محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في غزة، بدء خروج المراكز الصحية في جنوب القطاع عن الخدمة؛ بسبب القصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعمد للمشافي وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى نقص حاد في الوقود، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

دفن 179 جثة في مقبرة جماعية أمام مسشتفى الشفاء

وفي وقت سابق، صرح مدير مستشفى الشفاء في غزة، بدفن 179 جثة كانت في مقبرة جماعية أمام المستشفى؛ بسبب الحصار الذي فرض عليه من جميع الجهات.

وتطوعت المواطنين والطواقم الطبية والإدارية لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن 179 من جثامين الشهداء، الذين ارتقوا خلال حصار قوات الاحتلال وقصفها لمجمع الشفاء ومحيطه على مدار أربعة أيام.

مستشفيات غزة مدير مستشفيات غزة مقبرة جماعية قوات الاحتلال

مواد متعلقة

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تحمّل الاحتلال مسئولية حياة 300 مريض بمستشفى القدس

مدير "الشفاء" بغزة: دفن 179 جثة كانت فى مقبرة جماعية أمام المستشفى

بث مباشر "القاهرة الإخبارية" يُظهر استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة

"القاهرة الإخبارية" تستعرض تاريخ معبر رفح (فيديو جراف)

مستشار الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يهدف لإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 28 مواطنًا من الضفة الغربية

القوات المسلحة القطرية ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى العريش لنقلها لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة جنديين فى هجوم شنه حزب الله اللبنانى

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"ذبحها وكلم أمها".. "ياسمين" قتلها زوجها وترك طفلتها بدون طعام بجوار جثتها

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

"الخال مش والد".. قاتل ابنة شقيقته بالهرم: أمها رمتها لينا واتجوزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟