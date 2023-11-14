"القاهرة الإخبارية": بدء خروج المراكز الصحية في جنوب غزة عن الخدمة

أعلن الدكتور محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في غزة، بدء خروج المراكز الصحية في جنوب القطاع عن الخدمة؛ بسبب القصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعمد للمشافي وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى نقص حاد في الوقود، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

دفن 179 جثة في مقبرة جماعية أمام مسشتفى الشفاء

وفي وقت سابق، صرح مدير مستشفى الشفاء في غزة، بدفن 179 جثة كانت في مقبرة جماعية أمام المستشفى؛ بسبب الحصار الذي فرض عليه من جميع الجهات.

وتطوعت المواطنين والطواقم الطبية والإدارية لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن 179 من جثامين الشهداء، الذين ارتقوا خلال حصار قوات الاحتلال وقصفها لمجمع الشفاء ومحيطه على مدار أربعة أيام.