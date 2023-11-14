الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صاحب الحنجرة الذهبية".. معلومات لا تعرفها عن الطبلاوي فى ذكرى ميلاده

الطبلاوى
الطبلاوى

تحل اليوم 14 نوفمبر ذكرى ميلاد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1934 وتوفى فى مايو 2020، وفى ذكرى ميلاده ترصد الدستور أبرز المعلومات الهامة عن حياته الشخصية. 

من هو؟

الطبلاوى هو قاريء قرآن مصري وهو أحد أعلام هذا المجال البارزين، كان يعيش الطبلاوى فى محافظة الجيزة ولكنه إبن محافظة الشرقية. 

أقرا ايضًا

txt

الفنانة إيناس مكي تعلن وفاة خالتها

 

بداية مشواره

بدأ مشواره مع تلاوة القرآن الكريم منذ أن كان فى عمر 12 عامًا، منذ صغره أنفرد بالكثير من السهرات التى تم فيها تلاوة القرآن، ودُعِي لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة.

الطبلاوى تعلم تلاوة القرآن الكريم على يد الشيخ غنيمي الزاوي، وكان شديدا عليه في التعلم، فنشأ جادا في التعامل مع القرآن.

كان للطبلاوى مشوار كبير فى القاهرة منذ الصغر حيث أنه نزل إلى القاهرة وانبهر بالقراء الكبار في التلاوة، وبدايته كانت مع أم عمدة ميت عقبة، وقرأ في عزائها، وتمكن بعدها من إحياء العديد من المناسبات.

تقديمه فى الإذاعة 

وأثناء وجوده فى القاهرة  ذهب للتقديم في الإذاعة، واستمعت إليه اللجنة، وطلبت منه التدريب على المقامات، وأجلته عاما، وعاد للاختبار مرة أخرى، وأجلته مرة أخرى، وظل على ذلك لمدة سبع سنوات، حتى قبلوه.

صاحب الحنجرة الذهبية 

أطلق عليه صاحب الحنجرة الذهبية، وتلقى دعوات رسمية من مختلف ملوك وأمراء دول العالم، منها الفاتيكان، كما دعي لإحياء مأتم الملكة زين الشرف والدة الملك حسين بالأردن، مأتم ملك المغرب الحسن الثاني، مأتم باسل بن حافظ الأسد الرئيس السابق لسوريا، بالإضافة إلى دعوات لتلاوة القرآن أمام الجماهير الغفيرة المسلمة بكل من اليونان وإيطاليا.

أبرز المعلومات عن الشيخ الطبلاوي الشيخ محمد محمود الطبلاوي القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي الطبلاوي الشيخ الطبلاوي

مواد متعلقة

الفنانة إيناس مكي تعلن وفاة خالتها

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

صنع في مصر.. رئيس مصنع قسمة والشبراويشى: مستعدون لإنتاج جميع احتياجات السوق المحلي

"قاسي عليا".. لماذا هشم شاب رأس والده المسن بالعكاز في الزيتون؟

"الخال مش والد".. قاتل ابنة شقيقته بالهرم: أمها رمتها لينا واتجوزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكري: الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في غزة ترقى لجرائم الحرب

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم