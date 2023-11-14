"صاحب الحنجرة الذهبية".. معلومات لا تعرفها عن الطبلاوي فى ذكرى ميلاده

تحل اليوم 14 نوفمبر ذكرى ميلاد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1934 وتوفى فى مايو 2020، وفى ذكرى ميلاده ترصد الدستور أبرز المعلومات الهامة عن حياته الشخصية.

من هو؟

الطبلاوى هو قاريء قرآن مصري وهو أحد أعلام هذا المجال البارزين، كان يعيش الطبلاوى فى محافظة الجيزة ولكنه إبن محافظة الشرقية.

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بداية مشواره

بدأ مشواره مع تلاوة القرآن الكريم منذ أن كان فى عمر 12 عامًا، منذ صغره أنفرد بالكثير من السهرات التى تم فيها تلاوة القرآن، ودُعِي لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة.

الطبلاوى تعلم تلاوة القرآن الكريم على يد الشيخ غنيمي الزاوي، وكان شديدا عليه في التعلم، فنشأ جادا في التعامل مع القرآن.

كان للطبلاوى مشوار كبير فى القاهرة منذ الصغر حيث أنه نزل إلى القاهرة وانبهر بالقراء الكبار في التلاوة، وبدايته كانت مع أم عمدة ميت عقبة، وقرأ في عزائها، وتمكن بعدها من إحياء العديد من المناسبات.

تقديمه فى الإذاعة

وأثناء وجوده فى القاهرة ذهب للتقديم في الإذاعة، واستمعت إليه اللجنة، وطلبت منه التدريب على المقامات، وأجلته عاما، وعاد للاختبار مرة أخرى، وأجلته مرة أخرى، وظل على ذلك لمدة سبع سنوات، حتى قبلوه.

صاحب الحنجرة الذهبية

أطلق عليه صاحب الحنجرة الذهبية، وتلقى دعوات رسمية من مختلف ملوك وأمراء دول العالم، منها الفاتيكان، كما دعي لإحياء مأتم الملكة زين الشرف والدة الملك حسين بالأردن، مأتم ملك المغرب الحسن الثاني، مأتم باسل بن حافظ الأسد الرئيس السابق لسوريا، بالإضافة إلى دعوات لتلاوة القرآن أمام الجماهير الغفيرة المسلمة بكل من اليونان وإيطاليا.