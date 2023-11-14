تخصيص 7500 متر لإنشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بجامعة سوهاج الجديدة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تخصيص مساحة 7500 متر لتنفيذ مشروع مستشفى الجراحات العامة داخل الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقطاع الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقد الدكتور حسان النعماني، اجتماعًا مع العميد خالد حلاوة مدير مشروعات الشركة المنفذة، والدكتور أشرف هلال استشاري الشركة المنفذة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة وعدد من ممثلي الشركة الوطنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الجراحات العامة، داخل الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.

إضافة جديدة للمنظومة الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية

وأضاف "النعماني" أن الجامعة تسعى إنشاء تلك المستشفيات التخصصية، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات الطبية الهامة الجاري إنشائها في المحافظة، وتعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال رئيس الجامعة، أن المبنى سيتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ليسع 300 سرير، و27 غرفة عناية مركزه، و8 غرف عمليات، إلي جانب 28 ماكينة غسيل كلوي، وقسم للأشعة، و31 عيادة خارجية، وقسم للعلاج الطبيعي، كما سيضم عدد من المعامل الطبية المتخصصة، قسم خاص بقسطرة القلب يحتوي على 12 سرير رعاية قلب، و4 غرف عمليات قسطرة قلب، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، ودور سكني للأطباء والتمريض.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء عدد من المستشفيات الجامعية بالمدينة الطبية الخاصة بالجامعة، بمدينة سوهاج الجديدة والتي تقام علي مساحة 17 فدان، لتكون بمثابة مجمع طبي متكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي من أهالي الصعيد والمحافظات المجاورة.