"أستاذة البهجة".. كواليس من حياة لبلبة في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة لبلبة اليوم الموافق 14 نوفمبر بعيد ميلادها، تتميز الفنانة لبلبة بالبهجة منذ صغر سنها، كمان أنها الثنائي للفنان عادل إمام حيث أنها صديقته منذ الصغر ويتمتعان الاثنين بالحس الفكاهى ويعشقهم الجمهور كبير وصغير، فى عيد ميلادها تكشف الدستور الكثير من الكواليس عن حياة الفنانة الجميلة لبلبة.

«اسمها الحقيقي»

لم يكن أسمها الحقيقي لبلبة بل هى إسمها نينوشكا مانول كوباليان، ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1945، بدأت موهبتها الفنية منذ أن كانت فى الصف السادس الابتدائي حيث أشتهرت فى سن صغير بتقليد النجوم والمشاهير والمطربين وهذا كان سبب شهرتها منذ الصغر.

واشتهرت بـ"لبلبة" ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1945، وظهرت موهبتها وهي طفلة صغيرة، حيث بدأت في النجوم والمطربين وهي في السادسة من عمرها.

«أصولها»

تعود أصول لبلبة إلى أسرة أرمنية، وهي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي. بدأت لبلبة العمل في مجال السينما منذ كان عمرها خمس سنوات، واشتهرت بتقليد المشاهير. درست الباليه الكلاسيكي وعملت أيضًا كمغنية، حيث قدمت 268 أغنية، بما في ذلك 30 أغنية للأطفال.

«مكتشفها»

الذى أكتشف لبلبة وغير اسمها الحقيقى هو الكاتب أبو السعود الابيارى، وذلك عقب تقديم أول عمل لها مع أنور وجدى وكان اسم الفيلم حبيبتى سوسو، وكان تمثيلها مع أنور وجدى من أهم المحطات فى حياتها حيث أشتهرت من خلال أدوارها معه.

كونت لبلبة مع النجم الزعيم عادل إمام ثنائيا ناجحا فى عديد من الأعمال السينمائية، وأهمها "احترس من الخط"، و"عصابة حمادة وتوتو"، و"خلى بالك من جيرانك"، وبعد فترة طويلة قدمت معه "عريس من جهة أمنية".

«حياتها الزوجية»

الحياة الزوجية للفنانة لبلبة غامضة بعض الشيء حيث أنها لم تتزوج غير مرة واحدة فى حياتها من الفنان حسن يوسف، ولم تتحدث من قبل بهذا الشأن فى أى تصريحات تلفزيونية لها.