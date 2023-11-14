حصاد أنشطة وخدمات معهد أمراض النباتات خلال أكتوبر

أصدر معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريره الشهري حول أنشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر أكتوبر 2023.

وقال الدكتور محمود قمحاوي، مدير المعهد، إن الأنشطة تضمنت الآتي:

أولًا: متابعة الحالة المرضية:

المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية والمنوفية والنوبارية بالبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

ثانيآ: الإرشاد والتدريب

ندوات إرشادية:

بالتعاون مع جمعية أمراض النباتات المصرية تم تنظيم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية والخريطة المرضية فى مصرتنظيم عدد من الندوات الإرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية في محافظات مصر المختلفة، وندوة علمية أونلاين بعنوان "مسار إعداد أطباء النبات من كابى وبنك المعرفة المصري".

دورات تدريبية:

دورة بعنوان "التحقق من صحة طرق التحليل وحسابات اللايقين لنتائج معامل الأختبار للتحاليل الميكروبية" بالمعمل المركزى للمبيدات، وحضور دورة مطبقى المبيدات بالإدارة الزراعية بمحافظة الدقهلية – ميت غمر، حضور دورة "البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها فى أمراض النباتات" المقامة بمعهد بحوث أمراض النباتات.

ثالثا: النشاط البحثي

مؤتمرات وورش عمل، وحضور 5 ورش عمل، وحضور 3 مؤتمرات علمية دولية، وحضور أسبوع المياه العالمي بالقاهرة والمعرض الملحق به، ونشر 8 بحوث.

رابعا: النشاط الإنتاجي

1- فحص (544) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

2- فحص (138) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الاشتراك في أعمال (19) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة.

4- فحص (20) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- فحص (21) طرد يحتوي على تقاوي بذور مختلفة.